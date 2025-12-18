GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,91
EURO
50,29
STERLİN
57,49
GRAM
5.994,48
ÇEYREK
9.859,78
YARIM ALTIN
19.622,56
CUMHURİYET ALTINI
39.121,10
GÜNCEL Haberleri

E-ihracat pazarında gümrük işlemleri güncellendi

E-ihracat pazarında gümrük işlemleri güncellendi
Türkiye’nin e-ihracat kapasitesini artırmaya ve ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü güçlendirme amacıyla posta ve hızlı kargo taşımacılığında gümrük işlemlerinde güncellemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin e-ihracat kapasitesini ve ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla stratejik adımlar atmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin e-ihracat kapasitesini ve ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için "Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı – Gümrük İşlemleri" konulu genelgede güncelleme yapıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgiler verildi:"Bu düzenleme, ülkemizin e-ihracat kapasitesini artırmaya ve ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü güçlendirmeye yönelik stratejik yaklaşımın somut bir yansımasıdır. Yapılan değişiklikle birlikte, basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında gerçekleştirilecek konsinye ihracat beyanlarına ilişkin gümrük işlemleri açık ve uygulamaya esas bir çerçevede düzenlenmiştir. Böylece e-ihracat yapan firmalar için süreçlerin öngörülebilirliği artırılmış, hızlı teslimata dayalı iş modelleri daha etkin şekilde desteklenmiştir."

"Amaç, ihracatçımızın işini kolaylaştırmak"

Açıklamada, Avrupa Birliği'ne yönelik e-ihracat gönderilerinde kara yolu taşımacılığı üzerinden hızlı erişimin güçlendirilmesi amacıyla, karayolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabileceği yetkili idareler arasına Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ile Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü'nün de eklendiği duyuruldu.

Bu yetkilendirmenin, Türkiye'nin coğrafi avantajı ve güçlü kara yolu lojistik altyapısının e-ihracat lehine daha etkin kullanılmasını sağlayacağı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:Yapılan bu düzenlemeler; e-ihracatı stratejik bir ihracat kanalı olarak gören, lojistik ve gümrük altyapısını bu doğrultuda sürekli geliştiren bir yaklaşımın ürünüdür. Amaç, ihracatçımızın işini kolaylaştırmak, Dünya ve Avrupa pazarlarına erişimini hızlandırmaktır. Bu doğrultuda atılan her adım, ülkemizin dış ticaret ekosistemine kalıcı değer kazandırmaya devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçımızın dış pazarlara ulaşımını kolaylaştıracak bu gibi adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER