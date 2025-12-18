GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,91
EURO
50,29
STERLİN
57,50
GRAM
6.003,97
ÇEYREK
9.875,38
YARIM ALTIN
19.653,65
CUMHURİYET ALTINI
39.183,11
KONYA Haberleri

Bakan Yerlikaya: Konya’yı artık dünyaya tanıtma vakti geldi!

Bakan Yerlikaya: Konya’yı artık dünyaya tanıtma vakti geldi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin olası afet durumunda İstanbul’un en büyük toplanma alanlarından olduğunu, acil durumlarda sevkiyatların kalbi konumunda bulunduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 9. Konya İl Tanıtım Günleri'nde katılımcıları selamlarken Konya'nın yüz ölçümü bakımından Anadolu'nun en büyük kenti olduğunu ve Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yaptığını hatırlattı.

Konya'nın 2 milyon 400 bin nüfusa sahip olduğunu belirten Yerlikaya, kentin tarımda "en büyük", sanayide "enlerde" yer aldığını, dış ticaret rakamında 5 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Yerlikaya, şehirde 600 bini aşkın sigortalı çalışanın bulunduğunu, 5-6 yıl içinde kentin ihracat rakamının 10 milyar dolara ulaşacağına inandığını ifade etti.

Konya'nın yılda 3,5 milyon turist ağırladığını dile getiren Yerlikaya, Anadolu'nun tarihini eşi benzeri olmayan misafirperverlikle dünyaya tanıttıklarını vurguladı.

Yerlikaya, dünyada artık ülkelerin değil şehirlerin rekabetlerinin konuşulduğunu belirterek, "Yılda 4 gün İstanbul'da değil dünyanın en önemli turizm destinasyonlarında, Tokyo'da, Amerika kıtasında, Londra'da, Dubai'de, Katar'da ve bu gibi belirlenen destinasyonlarda Konya şehrini, geçmişini, bugününü ve gelecek hayalini, hedeflerini tanıtmanın zamanı geldi." diye konuştu.

İstanbul'un dünyanın göz bebeği olduğunun altını çizen Yerlikaya, "Ama artık bu güzel şehri, kadim şehrimizi, Konya'mızı artık dünyaya tanıtmanın zamanı geldi." dedi.

"Kısa zamanda böyle muhteşem bir eser kazanıldı"

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, ufku, cesareti ve millete sevdasının bütün vilayetlerde en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla daha önce Atatürk Havalimanı olarak kullanılan alanda 2 milyon metrekarelik millet bahçesinin hizmete açıldığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Kısa zamanda böyle muhteşem bir eser kazanıldı. Allah, bildiğimiz, bilmediğimiz hiçbir afetle, başta İstanbul'umuz olmak üzere güzel yurdumuzu imtihan etmesin ama eğer İstanbul'da Allah muhafaza bir afet olursa belki, İstanbul'un tam göbeğinde, en büyük toplanma alanlarından ve acil durumla ilgili yapılacak olan tüm sevkiyatların kalbi de artık burası oldu. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza böyle muhteşem bir eseri İstanbul'umuza kazandırdığı için şükranlarımı arz ediyorum."

Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da hem millet bahçeleri hem de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, Tanıtım Günleri'ne gelen misafirleri, "Sadece dört gün burada gördüklerinize kanmayın. Gelin, ne kadar muhteşem olduğunu görün." diyerek Konya'ya davet etti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER