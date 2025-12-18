GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
MasterChef Türkiye: 18 Aralık Altın Kupa Heyecanı! MasterChef Altın Kupa! MasterChef Eleme Adayı Kim?

- Güncelleme Tarihi:

MasterChef Türkiye: 18 Aralık Altın Kupa Heyecanı! MasterChef Altın Kupa! MasterChef Eleme Adayı Kim?
TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye’de bu akşam (18 Aralık 2025) “Altın Kupa“ heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, şeflerin zorlu menülerini hazırlamak için tüm hünerlerini sergiliyor.

Programın sıkı takipçileri, Altın Kupa dokunulmazlığını kimin kazandığını ve haftanın eleme potasına giren o ismi merakla bekliyor. İşte gecenin öne çıkan detayları:

Altın Kupa Dokunulmazlık Oyunu

Bu akşamki bölümde yarışmacılar, "Altın Kupa" için verilen dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mutfakta strateji ve lezzetin ön planda olduğu gecede:

Yarışmacılar, şeflerin belirlediği konsept dahilinde en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın titiz değerlendirmeleri sonucunda gecenin kazananı ve dokunulmazlığı elde eden isim belirlenecek.

Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, hem haftayı garanti altına alacak hem de eleme potasına bir isim gönderme hakkına sahip olacak.

MasterChef Eleme Adayı Kim Oldu?

Eleme potasına girecek isim, dokunulmazlık oyununun tamamlanması ve bireysel oylamaların yapılmasıyla netlik kazanacak.

Güncel Durum: Yarışma şu an devam ettiği için eleme adayı henüz belli olmadı.

Kazanan isim açıklandıktan sonra eleme potasına giden yarışmacı detayları belli olacak.

MasterChef Jüri Kadrosu

Türkiye'nin en sevilen yemek yarışmasında jüri koltuğunda her zamanki gibi alanında uzman üç isim yer alıyor:

Mehmet Yalçınkaya: Teknik bilgi ve disipliniyle mutfağın sert ama öğretici yüzü.

Somer Sivrioğlu: Dünya mutfağına hakimiyeti ve özgün yorumlarıyla dikkat çekiyor.

Danilo Zanna: İtalyan mutfağı bilgisi ve sempatik tavırlarıyla yarışmaya renk katıyor.

