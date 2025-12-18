Konyaspor-Kayserispor biletleri satışta!

Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanacak zorlu Kayserispor maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada; "Konyaspor'umuz, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da Konya Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor. Karşılaşmanın biletleri, 17 Aralık Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla satışa sunulacak. Karşılaşmanın biletlerini http://passo.com.tr ve Passo gişelerinden alabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı. Peki, kritik maçın biletleri ne kadar?
Biletler ne kadar?
Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları merak konusu oldu. Yeşil-beyazlı kurmaylar bu sezon ilk kez biletlerde indirime giderken; rakamları minimum seviyede tuttu. Zorlu maçı takip etmek isteyenler; biletlerine 42 TL ila 500 TL arasında değişen fiyatlarla sahip olabilecek. (Hasan Yıldırım)