TOKİ Kayseri Yahyalı Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Kayseri Yahyalı Konut Belirleme Kurası Sonuçları

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi İsmet Mahallesi için TOKİ tarafından yürütülen 250 000 Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan Kayseri Yahyalı Konut Belirleme Kurası 18 Aralık 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi ve kura sonuçları ilan edildi. Hak sahipleri için konut belirleme kurası tamamlandı.

Kayseri Yahyalı Konut Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ'nin resmi duyurusuna göre Kayseri Yahyalı İsmet Mahallesi'ndeki toplam 115 adet konutun konut belirleme kuraları 18 Aralık 2025, saat 10:30'da yapıldı. Kura çekimi sonrası hak sahiplerinin konut seçimi belirlenmiş ve sonuçlar ilan edildi.

TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Konut Belirleme Kurası, proje kapsamında başvurusu kabul edilen hak sahipleri arasında hangi hak sahibinin hangi konutu alacağını belirlemek amacıyla noter huzurunda yapılan resmi çekiliştir. Bu kura ile hak sahiplerinin konut seçim sıraları ve konut tipleri belirlenir.

Kayseri Yahyalı TOKİ Projesi Hakkında Genel Bilgi

Kayseri Yahyalı İsmet Mahallesi projesi, TOKİ'nin 250 000 Sosyal Konut Programı kapsamında yürütülen bir konut projesidir. Bu kapsamda birçok hak sahibinin sosyal konut sahibi olma hakkı kura ile belirlendi. Konut belirleme kurasının tamamlanmasının ardından hak sahipleri 05 – 16 Ocak 2026 tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Kura sonuçlarını aşağıdaki resmi kanallardan takip edebilirsiniz:

TOKİ'nin resmi internet sitesindeki duyuru ekranı

e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama hizmeti

Sonuçlar bu kanallarda ilan edilir ve hak sahipleri TC kimlik numarasıyla sorgulama yapabilir.

Kaynak: Haber Merkezi