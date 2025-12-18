GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,91
EURO
50,29
STERLİN
57,50
GRAM
6.004,26
ÇEYREK
9.875,85
YARIM ALTIN
19.654,60
CUMHURİYET ALTINI
39.185,00
YAŞAM Haberleri

TOKİ Kayseri Yahyalı Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Kayseri Yahyalı Konut Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ Kayseri Yahyalı Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Kayseri Yahyalı Konut Belirleme Kurası Sonuçları

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi İsmet Mahallesi için TOKİ tarafından yürütülen 250 000 Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan Kayseri Yahyalı Konut Belirleme Kurası 18 Aralık 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi ve kura sonuçları ilan edildi. Hak sahipleri için konut belirleme kurası tamamlandı. 

Kayseri Yahyalı Konut Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ'nin resmi duyurusuna göre Kayseri Yahyalı İsmet Mahallesi'ndeki toplam 115 adet konutun konut belirleme kuraları 18 Aralık 2025, saat 10:30'da yapıldı. Kura çekimi sonrası hak sahiplerinin konut seçimi belirlenmiş ve sonuçlar ilan edildi.

TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Konut Belirleme Kurası, proje kapsamında başvurusu kabul edilen hak sahipleri arasında hangi hak sahibinin hangi konutu alacağını belirlemek amacıyla noter huzurunda yapılan resmi çekiliştir. Bu kura ile hak sahiplerinin konut seçim sıraları ve konut tipleri belirlenir.

Kayseri Yahyalı TOKİ Projesi Hakkında Genel Bilgi

Kayseri Yahyalı İsmet Mahallesi projesi, TOKİ'nin 250 000 Sosyal Konut Programı kapsamında yürütülen bir konut projesidir. Bu kapsamda birçok hak sahibinin sosyal konut sahibi olma hakkı kura ile belirlendi. Konut belirleme kurasının tamamlanmasının ardından hak sahipleri 05 – 16 Ocak 2026 tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. 

Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Kura sonuçlarını aşağıdaki resmi kanallardan takip edebilirsiniz:

  • TOKİ'nin resmi internet sitesindeki duyuru ekranı

  • e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama hizmeti

Sonuçlar bu kanallarda ilan edilir ve hak sahipleri TC kimlik numarasıyla sorgulama yapabilir.

Kayseri Yahyalı Konut Belirleme Kurası Sonuçları Listesi

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER