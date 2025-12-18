TOKİ Kayseri İncesu Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Kayseri İncesu Arsa Belirleme Kurası Sonuçları

Kayseri'nin İncesu ilçesi için TOKİ tarafından yürütülen arsa veya konut projeleri kapsamında hak sahipleri tarafından arsa belirleme kurası beklentisi devam ediyor. Ancak **"Kayseri İncesu Arsa Belirleme Kurası” ile ilgili resmi TOKİ duyurusu veya sonuç listesi kamuoyuna açıklanmamıştır. Bu nedenle kura sonuçlarının açıklandığına dair resmi bir bilgi şu an yoktur.

Kayseri İncesu Arsa Belirleme Kurası

Kayseri İncesu'da TOKİ'nin müstakil arsa veya konut projeleri kapsamında yapılması planlanan kura işlemleri, TOKİ tarafından ilan edilen takvim çerçevesinde yürütülür. Hak sahiplerinin arsalarını veya konut haklarını belirlemek amacıyla yapılacak kuralar, noter huzurunda gerçekleştirilen resmi çekilişlerle yapılır.

TOKİ Kayseri İncesu Kura Sonuçları Açıklandı Mı?

Şu anda TOKİ'nin resmi kura sonuçları sayfasında veya TOKİ'nin duyuru ekranında Kayseri İncesu'ya özel yeni bir arsa belirleme kura sonucu ilanı bulunmamaktadır. Kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek için aşağıdaki resmi kanallar yakından takip edilmelidir:

TOKİ'nin resmi internet sitesi kura duyuruları sayfası

e-Devlet TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Arsa Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Arsa Belirleme Kurası, "İlk Evim Arsa” veya ilgili TOKİ kampanyalarında hak sahibi olan kişilerin hangi arsa parselinde yer alacağını belirlemek için noter huzurunda yapılan resmi çekiliştir. Bu kura ile hak sahiplerinin arsa tahsis bölgeleri şeffaf ve eşit şartlarda belirlenir.

TOKİ Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Arsa veya konut belirleme kura sonuçları için en güvenilir kaynaklar şunlardır:

TOKİ'nin resmi internet sitesindeki duyuru ekranı üzerinden açıklanan sonuçlar

e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama hizmeti üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapılması

Kaynak: Haber Merkezi