TOKİ Erzincan Kemah Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Erzincan Kemah Konut Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ'nin 250 000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Erzincan'ın Kemah ilçesi Göğüsbağı ve Çarşı Mahallesi 2. Etap konutları için yapılan Erzincan Kemah Konut Belirleme Kurası 18 Aralık 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Bu kura ile hak sahiplerinin konutları belirlendi ve kura sonuçları kamuoyuna açıklandı.

Erzincan Kemah Konut Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ tarafından yürütülen Kemah projesinde 285 adet sosyal konut (2+1 ve 3+1 tipleri) için yapılan konut belirleme kurası tamamlandı ve kura sonuçları ile isim listesi duyuruldu. Hak sahipleri kura sonuçlarına göre konut sahibi olmaya hak kazandı.

TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Konut Belirleme Kurası, başvuruda bulunan kişiler arasında hangi hak sahibinin hangi konuta sahip olacağını belirlemek amacıyla yapılan resmi kura çekimidir. Bu çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilir ve sonuçlar ilan edilerek hak sahiplerine duyurulur.

Erzincan Kemah Projesi Hakkında Genel Bilgi

Erzincan Kemah'da TOKİ tarafından planlanan konut projesi kapsamında toplam 285 sosyal konut (205 adet 2+1 ve 80 adet 3+1) başvurulara açılmıştı. Kura işlemleri tamamlanarak hak sahiplerinin konutları belirlenmiştir.

Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Kura sonuçları ve isim listeleri genellikle TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanır ya da e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Hak sahipleri T.C. kimlik numarası ile kendi sonuçlarını bu platformlardan kontrol edebilir.

Kaynak: Haber Merkezi