Son Dakika
SPOR Haberleri

Galatasaray - Başakşehir Maçının Muhtemel 11’i! Galatasaray İlk 11! Başakşehir İlk 11! Galatasaray vs Başakşehir Maçı Hangi Kanalda?

- Güncelleme Tarihi:

Galatasaray - Başakşehir Maçının Muhtemel 11’i! Galatasaray İlk 11! Başakşehir İlk 11! Galatasaray vs Başakşehir Maçı Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Grubun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan bu karşılaşmada, her iki takım da kupa serüvenine üç puanla başlamayı hedefliyor.

Ne Zaman
Mücadele, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20:30'da başlayacaktır.

Hangi Kanal
Bu kritik Türkiye Kupası karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.

Teknik Direktörler
Galatasaray Teknik Direktörü: Okan Buruk

Başakşehir Teknik Direktörü: Nuri Şahin

Muhtemel İlk 11'ler
Her iki takım da sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmıştır.

Galatasaray Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: G. Güvenç (19)

Savunma: K. Karataş (88), A. Bardakcı (42), A. Ünyay (91), R. Sallai (7)

Orta Saha: A. Kutucu (21), G. Sara (8)

Hücum Arkası: İ. Gündoğan (20), G. Gürpüz (33), L. Sané (10)

Forvet: M. Icardi (9) (Kaptan)

Başakşehir Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: M. Şengezer (16)

Savunma: O. Bulut (6), J. Opoku (3), H. Güreler (15), Ö. A. Şahiner (42) (Kaptan)

Orta Saha: I. Brnić (77), B. A. Özdemir (2)

Hücum Arkası: E. Shomurodov (14), J. Kałuziński (18), N. Da Costa (10)

Forvet: B. Yıldırım (91)

Kaynak: Haber Merkezi

