Aleyna Tilki gözaltına mı alındı? Aleyna Tilki neden tutuklandı?

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada, Tilki'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Aynı dosya kapsamında Danla Bilic, Mümmine Senna Yıldız ve İrem Sak da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Öte yandan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamazken, yurt dışında oldukları belirlenen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
