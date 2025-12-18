GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,91
EURO
50,29
STERLİN
57,50
GRAM
6.004,26
ÇEYREK
9.875,85
YARIM ALTIN
19.654,60
CUMHURİYET ALTINI
39.185,00
YAŞAM Haberleri

TOKİ Çankırı Merkez Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Çankırı Merkez Arsa Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ Çankırı Merkez Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Çankırı Merkez Arsa Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ tarafından Çankırı Merkez'de hayata geçirilen projeler kapsamında yapılması planlanan arsa belirleme kurası ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Hak sahipleri, kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

Çankırı Merkez Arsa Belirleme Kurası

Çankırı Merkez için TOKİ tarafından yürütülen arsa projelerinde, hak sahiplerinin hangi arsa parseline yerleşeceğini belirlemek amacıyla arsa belirleme kurası uygulanmaktadır. Bu kura işlemi noter huzurunda gerçekleştirilir.

TOKİ Çankırı Merkez Kura Sonuçları Açıklandı Mı?

TOKİ Çankırı Merkez Arsa Belirleme Kurası sonuçları, resmi olarak açıklandığında TOKİ'nin duyuru kanalları üzerinden ilan edilmektedir. Kura sonuçlarının açıklanma durumu, yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmelidir.

TOKİ Arsa Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Arsa Belirleme Kurası, arsa hakkı kazanan vatandaşların hangi bölge veya parselde yer alacağını belirlemek amacıyla yapılan resmi kura işlemidir. Süreç şeffaflık esasına göre yürütülür.

TOKİ Arsa Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Arsa belirleme kura sonuçları;

  • TOKİ'nin resmi internet sitesi

  • e-Devlet TOKİ kura sorgulama ekranı
    üzerinden ilan edilmektedir.

Çankırı Merkez Arsa Belirleme Kurası Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER