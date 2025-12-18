TOKİ Çankırı Merkez Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Çankırı Merkez Arsa Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ tarafından Çankırı Merkez'de hayata geçirilen projeler kapsamında yapılması planlanan arsa belirleme kurası ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Hak sahipleri, kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

Çankırı Merkez Arsa Belirleme Kurası

Çankırı Merkez için TOKİ tarafından yürütülen arsa projelerinde, hak sahiplerinin hangi arsa parseline yerleşeceğini belirlemek amacıyla arsa belirleme kurası uygulanmaktadır. Bu kura işlemi noter huzurunda gerçekleştirilir.

TOKİ Çankırı Merkez Kura Sonuçları Açıklandı Mı?

TOKİ Çankırı Merkez Arsa Belirleme Kurası sonuçları, resmi olarak açıklandığında TOKİ'nin duyuru kanalları üzerinden ilan edilmektedir. Kura sonuçlarının açıklanma durumu, yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmelidir.

TOKİ Arsa Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Arsa Belirleme Kurası, arsa hakkı kazanan vatandaşların hangi bölge veya parselde yer alacağını belirlemek amacıyla yapılan resmi kura işlemidir. Süreç şeffaflık esasına göre yürütülür.

TOKİ Arsa Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

Arsa belirleme kura sonuçları;

TOKİ'nin resmi internet sitesi

e-Devlet TOKİ kura sorgulama ekranı

üzerinden ilan edilmektedir.

