TOKİ Kahramanmaraş Elbistan Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Kahramanmaraş Elbistan Konut Belirleme Kurası Sonuçları Listesi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi için TOKİ'nin yürüttüğü 250 000 Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen Kahramanmaraş Elbistan Konut Belirleme Kurası 18 Aralık 2025 tarihinde noter huzurunda çekildi ve kura sonuçları açıklandı.

Kahramanmaraş Elbistan Konut Belirleme Kurası Sonuçları

TOKİ tarafından yürütülen Kahramanmaraş Elbistan projesinde hak sahiplerini belirlemek amacıyla yapılan konut belirleme kurası tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle toplam 756 adet konut (2+1 ve 3+1 tipleri) için hak sahipleri belirlendi ve kura sonuçları ilan edildi. Sonuçlar TOKİ'nin resmi sitesinde ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Kahramanmaraş Elbistan TOKİ Kurası Ne Zaman Yapıldı?

Elbistan'daki konut belirleme kurası 18 Aralık 2025, saat 14:30'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişte toplam 756 konutun hak sahipleri belirlendi ve sonuçlar ilan edildi.

TOKİ Konut Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Konut Belirleme Kurası, projeye başvuru yapan kişiler arasında hangi hak sahibinin hangi konutu alacağını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen resmi kura işlemidir. Bu işlem noter huzurunda yapılır ve sonuçlar ilan edilerek hak sahiplerine duyurulur. Sonuçlar daha sonra e-Devlet veya TOKİ'nin duyuru sayfası üzerinden sorgulanabilir.

Kahramanmaraş Elbistan TOKİ Projesi Hakkında Genel Bilgi

Elbistan'daki TOKİ projesi, 2+1 ve 3+1 sosyal konutlardan oluşan toplam 756 konutu kapsamaktadır. Deprem sonrası barınma ihtiyacına yanıt vermek için yürütülen projede hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlenmiştir. Sonuçların ardından sözleşme imzalama ve konut teslim süreçleri TOKİ tarafından açıklanacaktır.

Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesindeki duyuru ekranı veya e-Devlet TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama sayfası üzerinden öğrenilebilir. Bu platformlarda TC kimlik numarası ile kendi sonuç sorgulanabilir ve hangi konutu almaya hak kazandığınız görülebilir.

