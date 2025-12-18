İrem Sak tutuklandı mı? İrem Sak neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümmine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün adreslerinde yapılan aramalarda kendilerine ulaşılamadığı bildirildi.
Öte yandan, yurt dışında bulundukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
