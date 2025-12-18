Doğum izni uzatılacak mı, kaç haftaya çıkacak? Doğum izni kaç hafta 2026? İşte ücretli doğum izni süresi
2026 yılında doğum yapmayı planlayan anne adaylarının merakla araştırdığı “doğum izni” süresine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme kapsamında doğum izninin süresi uzatılırken, “Doğum izni kaç hafta?” sorusu da netlik kazandı. İşte ücretli olarak uygulanacak doğum izni süresine dair ayrıntılar…
Çalışan annelerin en çok merak ettiği konuların başında "Doğum izni kaç hafta?” sorusu geliyor.
Mevcut uygulamada doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olarak kullanılan doğum izniyle ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.
Yeni düzenleme teklifiyle birlikte doğum izninin kapsamı genişletilerek daha uzun bir süreyi kapsaması gündeme geldi.
Anne ve babaların yakından izlediği bu süreçte ayrıntılar yavaş yavaş netleşirken, "Doğum izni uzatıldı mı, 2026'da kaç gün olacak?” soruları da yoğun şekilde araştırılıyor.
Peki, yeni düzenlemeyle doğum izni kaç haftaya çıkacak? 2026 yılı için geçerli güncel ücretli doğum izni süresiyle ilgili detaylar…
DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA 2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz." dedi
2026 yılında ücretli doğum izninin 24 hafta olarak uygulanması öngörülüyor.
