Okan Karacan tutuklandı mı? Sunucu Okan Karacan neden gözaltına alındı?

GAİN Medya soruşturmasında gelişme: Okan Karacan gözaltına alındı
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında dijital içerik platformu GAİN Medya'ya yönelik yürütülen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Anahat Holding bünyesinde faaliyet gösteren GAİN Medya ve holdingin diğer bağlı şirketlerine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şirket ve holding yetkilisi oldukları belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasında, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerle elde edilen mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi. Ayrıca GAİN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi