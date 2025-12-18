63 gün geçti! Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek’in son durumu nedir? Yakın arkadaşından duygusal paylaşım

TV ve sahne dünyasının tanınan isimlerinden Fatih Ürek, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
15 Ekim'den bu yana hastanede tedavi altında bulunan Ürek'in, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası sedasyona alındığı öğrenildi.
Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran sanatçı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüş ve o tarihten itibaren yoğun bakımda gözetim altına alınmıştı.
Ünlü ismin sağlık durumuna ilişkin yakın çevresinden yapılan son paylaşımlar ise kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.
Peki Fatih Ürek hayatını kaybetti mi, sağlık durumu nasıl? İşte merak edilen gelişmelere dair ayrıntılar…
FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ SON DAKİKA 2025
Sanatçının yakın çevresi sosyal medyada duygusal paylaşımlarda bulundu:
Yakın dostu Gülay Kamaz, Ürek'in eski bir fotoğrafını paylaşarak, "Özledim çok… Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var!.. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” notunu düştü.
Ürek'in sağlık sürecini yakından takip eden Gonca Vuslateri, Instagram üzerinden "Hep duamızdasın canım” mesajıyla sevenlerini bilgilendirdi.
Menajeri Mert Siliv ise sanatçının sağlık durumu ile ilgili olarak, "Fatih Ürek'in durumu stabil ama ciddiyetini koruyor; ayrıca hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı ve yoğun bakım süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı.
