TOKİ Bilecik Bozüyük Yenimahalle Arsa Belirleme Kurası Sonuçları Açıklandı Mı? Bilecik Bozüyük Yenimahalle Arsa Belirleme Kurası İsim Listesi

TOKİ tarafından Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yenimahalle'de hayata geçirilen proje kapsamında yapılması planlanan arsa belirleme kurası ile ilgili gelişmeler hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.

Bilecik Bozüyük Yenimahalle Arsa Belirleme Kurası

Bilecik Bozüyük Yenimahalle için TOKİ tarafından yürütülen arsa projelerinde, hak sahiplerinin hangi arsa parseline yerleşeceğini belirlemek amacıyla arsa belirleme kurası yapılmaktadır. Bu kura işlemi noter huzurunda gerçekleştirilir ve sonuçlar resmi kanallar üzerinden ilan edilir.

TOKİ Bilecik Bozüyük Kura Sonuçları Açıklandı Mı?

TOKİ tarafından Yenimahalle özelinde arsa belirleme kurasına ilişkin sonuçlar, resmi duyuru yayımlandığında kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Hak sahiplerinin, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden takip etmesi gerekmektedir.

TOKİ Arsa Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Arsa Belirleme Kurası, arsa hakkı kazanan vatandaşların hangi bölge veya parselde yer alacağını belirlemek amacıyla yapılan resmi kura işlemidir. Bu uygulama, arsa dağıtımının adil ve şeffaf şekilde yapılmasını amaçlar.

TOKİ Arsa Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

TOKİ arsa belirleme kura sonuçları;

TOKİ'nin resmi internet sitesinde

e-Devlet TOKİ kura sorgulama ekranında

ilan edilmektedir. Hak sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlara erişebilir.

