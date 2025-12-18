GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,91
EURO
50,29
STERLİN
57,50
GRAM
6.004,26
ÇEYREK
9.875,85
YARIM ALTIN
19.654,60
CUMHURİYET ALTINI
39.185,00
YAŞAM Haberleri

TOKİ Bilecik Bozüyük Yenimahalle Arsa Belirleme Kurası Sonuçları Açıklandı Mı? Bilecik Bozüyük Yenimahalle Arsa Belirleme Kurası İsim Listesi

TOKİ Bilecik Bozüyük Yenimahalle Arsa Belirleme Kurası Sonuçları Açıklandı Mı? Bilecik Bozüyük Yenimahalle Arsa Belirleme Kurası İsim Listesi

TOKİ tarafından Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yenimahalle'de hayata geçirilen proje kapsamında yapılması planlanan arsa belirleme kurası ile ilgili gelişmeler hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu olmaya devam ediyor.

Bilecik Bozüyük Yenimahalle Arsa Belirleme Kurası

Bilecik Bozüyük Yenimahalle için TOKİ tarafından yürütülen arsa projelerinde, hak sahiplerinin hangi arsa parseline yerleşeceğini belirlemek amacıyla arsa belirleme kurası yapılmaktadır. Bu kura işlemi noter huzurunda gerçekleştirilir ve sonuçlar resmi kanallar üzerinden ilan edilir.

TOKİ Bilecik Bozüyük Kura Sonuçları Açıklandı Mı?

TOKİ tarafından Yenimahalle özelinde arsa belirleme kurasına ilişkin sonuçlar, resmi duyuru yayımlandığında kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Hak sahiplerinin, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden takip etmesi gerekmektedir.

TOKİ Arsa Belirleme Kurası Nedir?

TOKİ Arsa Belirleme Kurası, arsa hakkı kazanan vatandaşların hangi bölge veya parselde yer alacağını belirlemek amacıyla yapılan resmi kura işlemidir. Bu uygulama, arsa dağıtımının adil ve şeffaf şekilde yapılmasını amaçlar.

TOKİ Arsa Kura Sonuçları Nereden Öğrenilir?

TOKİ arsa belirleme kura sonuçları;

  • TOKİ'nin resmi internet sitesinde

  • e-Devlet TOKİ kura sorgulama ekranında
    ilan edilmektedir. Hak sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlara erişebilir.

Bilecik Bozüyük Yenimahalle Arsa Belirleme Kurası İsim Listesi

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER