Konya’da 3 bin 93 kişiye trafik güvenliği konusunda eğitim verildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle bin 430 vatandaş ve bin 663 öğrenci olmak üzere toplam 3 bin 93 kişiye trafik güvenliği konusunda kapsamlı bilgilendirme yaptı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik bilincini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Öğrenci ve Sürücülere Yönelik Trafik Eğitimi” kapsamında geniş katılımlı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

3 bin 93 kişiye trafik eğitimi

Aralık ayı boyunca şehir genelinde düzenlenen eğitimlerde, bin 430 vatandaş ile bin 663 öğrenci olmak üzere toplam 3 bin 93 kişiye trafik güvenliği konusunda kapsamlı bilgiler verildi.

Trafik kuralları tek tek anlatıldı

Programlarda; temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, okul servis güvenliği, yaya geçidi farkındalığı, bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının dikkat etmesi gereken hususlar ile olası risklerin nasıl önlenebileceği detaylı şekilde anlatıldı.

(Ali Asım Erdem)