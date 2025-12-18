GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Gain Medya ve bağlı şirketlere yönelik soruşturmada yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

Gain Medya ve bağlı şirketlere yönelik soruşturmada yeni gelişme! 3 şüpheli tutuklandı
Gain Medya A.Ş. soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan da bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Dijital içerik platformu Gain Medya A.Ş.'ye dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Selahattin Aydın, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan'ın da bulunduğu 4 şüphelinin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan'ın da sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Okan Karacan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: DHA

