Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülenleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin takdimi öncesinde, makamında, "Bilim ve Kültür" dalında ödül alan akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Resim" dalında ödül alan Yalçın Gökçebağ, "Müzik" dalında ödül alan besteci Yalçın Tura ile "Anadolu Arkeolojisi" dalında ödül alan arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık'ı kabul etti.

Kabulde, "Fotoğraf" dalında ödüle layık görülen, Gazze'de görevde olan Ali Jadallah'ın eşi Dua İsavi ve çocukları da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala, kabulde, müzik dalında ödül alan besteci Yalçın Tura'nın, opera bestelerinde, özellikle müzikoloji bölümünde yaptığı çalışmaların çok değerli olduğunu belirtti.

Tura da "Emekli olana kadar orayı yönettim, şimdi öğrencilerim devam ettiriyor." ifadesini kullandı.

"Bilim ve Kültür" dalında ödül alan akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün ise kendini anlatırken zorlandığını belirterek, "Allah'ın içime koyduğu merak ve zevk hissiyatlarını takip etmekle ömrümü geçiriyorum." dedi.

Eşi Jadallah adına ödülü alan Dua İsavi ise şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Gazze halkı için gösterdiğiniz fedakarlık için size çok teşekkür ederim. Desteğiniz sürekli devam etti ve biz bunu çok açık bir şekilde fark ettik. Gazze size çok dua ediyor. Gönderdiğiniz insani yardımları hiç unutamayız. Türkiye olarak her zaman yanımızda durduğunuzun farkındayız. Eşim Ali, sizinle olmayı çok isterdi, bundan şeref duyardı. Onun çektiği fotoğrafları paylaşmanız ona büyük bir destek oldu. Oradaki zulmü böylece dünyaya göstermiş oldunuz. Bunun için de size ayrıca teşekkür ederim. Türkiye bize çok büyük bir fırsat verdi, bizi burada misafir etti. Gerçekten çok iyi şekilde ağırlandık. Temennimiz odur ki bu zulüm sona ersin artık. Gazze halkı kurtulsun. Özellikle de şehitlerimizi unutmayalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Jadallah ile görüntülü görüştü.

Erdoğan'ın durumunu sorması üzerine Jadallah, "Ben ve Gazze halkı size çok teşekkür ediyoruz. Gazze halkına bir baba gibi sahip çıktınız. Bunun için size ayrıca minnettarız. Eşim ve çocuklarım size emanet inşallah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şüphe yok. Onlar bize emanet." dedi.

Kaynak: AA