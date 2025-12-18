“3I/ATLAS“ kuyruklu yıldızı yarın Dünya’ya en yakın noktadan geçecek
Güneş Sistemi’ne dışarıdan geldiği kayıtlara geçen 3. gök cismi niteliğindeki “3I/ATLAS“ adlı kuyruklu yıldız, yarın Dünya’ya en yakın konumuna gelecek.
Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, astronomik gözlemler doğrultusunda, 3I/ATLAS, yarın Dünya'ya yaklaşık 270 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.
Bu mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın yaklaşık iki katı olup cisim hiçbir tehlike oluşturmayacak.
Bilim insanları, kuyruklu yıldızın Dünya'ya en yakın olduğu anda gözlemlenebilir ışık özelliklerini ve gaz ile toz yapısını inceleyerek yıldızlararası cisimlerin kökeni ve bileşimi hakkında yeni veriler elde etmeyi hedefliyor.
Etkinlik, uydu ve çevrim içi teleskop yayınları aracılığıyla izlenebilecek ancak nesnenin, Dünya'dan çıplak gözle görünmesi beklenmiyor.
3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Şili'deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz'da keşfedilmişti. Kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor.
