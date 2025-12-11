GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
BİLİM VE TEKNOLOJİ Haberleri

Time dergisi yapay zekanın mimarlarını “Yılın Kişisi“ seçti

Time dergisi yapay zekanın mimarlarını “Yılın Kişisi“ seçti
ABD’de haftalık yayın yapan Time dergisi, bu yıl Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, Meta’nın kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg ve ABD’li iş insanı Elon Musk’ın aralarında bulunduğu yapay zekanın mimarlarını “Yılın Kişisi“ olarak belirledi.

Time dergisinin internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre "Yılın Kişisi", tek bir isim yerine "yapay zekanın mimarları" şeklinde adlandırıldı.

Derginin paylaştığı kapak fotoğraflarında yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde öncü olmuş birçok kişi yer aldı.

Charles Clyde Ebbets tarafından 1932'de çekilmiş ünlü "Lunch atop a Skyscraper" fotoğrafından esinlenilen birinci kapakta sırasıyla Zuckerberg, Advanced Micro Devices (AMD) CEO'su Lisa Su, Musk, Huang, OpenAI CEO'su Sam Altman, DeepMind Technologies şirketinin CEO'su Demis Hassabis, Anthropic yapay zeka şirketinin CEO'su Dario Amodei ve yapay zeka alanındaki öncü çalışmalarıyla "yapay zekanın vaftiz annesi" olarak tanınan Fei-Fei Li yer aldı.

"A ve I" harflerinin inşa edildiği alanın gösterildiği ve yapay zekanın inşa sürecini temsil eden kapakta da diğerlerine yer verildi.

"2025, geri dönüşün olmayacağının anlaşıldığı yıl oldu"

Derginin ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, "2025, yapay zekanın tam potansiyelinin ortaya çıktığı ve geri dönüşün olmayacağının anlaşıldığı yıl oldu. Düşünen makinelerin çağını getirdikleri, insanlığı hayran bıraktıkları ve endişelendirdikleri, bugünü dönüştürdükleri ve mevcut olanın ötesine geçtikleri için yapay zekanın mimarları, TIME dergisinin '2025 Yılının Kişisi' seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Dergi, 2024'te ABD Başkanı Donald Trump'ı, 2023'te de Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'i "Yılın Kişisi" seçmişti.

Kaynak: AA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER