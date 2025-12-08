GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Armut kapandı mı, neden kapandı? Armut neden açılmıyor? Armut’a erişim engeli mi geldi, gerekçe ne?

Hizmet verenlerle hizmet almak isteyen kullanıcıları bir araya getiren Türkiye'nin en büyük online hizmet platformlarından Armut.com, 4 Aralık 2025 tarihli mahkeme kararıyla erişime engellendi. İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 2025/10762 sayılı kararı sonrası siteye girişler tamamen durduruldu.
8 Aralık 20.13 itibarıyla platforma erişim sağlanamıyor.

Armut kapandı mı, neden kapandı?

Armut.com teknik bir sorun nedeniyle değil, mahkeme kararı doğrultusunda erişime engellendi. İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karar kapsamında siteye erişim, Türkiye genelinde tamamen durduruldu. Kararın hangi gerekçeyle alındığına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Armut neden açılmıyor?

Kullanıcıların "Armut neden açılmıyor?” sorusunun cevabı erişim engeli. Platform, teknik bakım veya yoğunluk nedeniyle değil, doğrudan mahkeme kararı nedeniyle kullanılamıyor. Bu nedenle hem web sitesi hem de mobil uygulama üzerinden hizmetlere ulaşılamıyor.

Armut'a erişim engeli mi geldi, gerekçe ne?

Evet, Armut.com'a mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Karar, İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tarafından da doğrulanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Erişim engelinin hangi içerik veya şikayet üzerine verildiği şu an için bilinmiyor. Gerekçeli kararın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

