Kayıtsız telefonlar 1 Mayıs’ta kapanacak

Pasaporta işlenmeyen çift SIM’li telefonlar tek tek tespit ediliyor. Aynı pasaportla kaydedilen ikinci cep telefonlarının 120 günlük süresi 1 Mayıs’ta doluyor. 1 Mayıs’a kadar 54 bin 258 liralık kayıt ücretini yatırmayanların telefonları erişime kapatılabilir.
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt süreçlerinde yaşanan usulsüzlüklere karşı önlem alınıyor.
Pasaport kaydı yapılmadan kullanılan çift SIM kartlı telefonlara yönelik denetimler sıkılaşıyor, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu şekilde kullanılan cihazları mercek altına aldı.
Aynı pasaportla kaydedilen ikinci telefonlara verilen 120 günlük süre 1 Mayıs'ta sona erecek. Gerekli işlemleri yapmayan kullanıcıların telefonları kapanacak.
BTK, 1 Ocak 2026 itibarıyla çift IMEI suistimaline karşı harekete geçti. Usulsüzlük tespit edilen IMEI numaralarına ilişkin yıl başında kullanıcılar mesaj yoluyla bilgilendirildi.
Yurt dışından gelen kayıt dışı telefonlar aşamalı olarak kapatılmaya hazırlanılıyor. 1 Mayıs'a kadar 54 bin 258 liralık kayıt ücretini yatırmayanların telefonları erişime kapatılabilir.
