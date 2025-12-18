İletişim Başkanı Duran’dan Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’ne ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’ne ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bu program vesilesiyle sanatçılarımıza ve kültür insanlarına gösterdiği ilgi, Türkiye’nin medeniyet mirasını yaşatma ve zenginleştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur“ açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni programında, kültür ve sanatın medeniyetlerindeki rolüne vurgu yapan kapsamlı ve anlamlı bir hitapta bulunduğunu belirtti.

Bu ödül töreninin Türkiye'nin kültür ve sanat alanında köklü birikimini, yerli ve milli değerler temelinde geleceğe taşıma vizyonunun güçlü bir yansıması niteliğinde olduğunu vurgulayan Duran, "Kültür ve sanat, milletlerin hafızasını diri tutan, kimliğini pekiştiren en temel unsurlardandır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu program vesilesiyle sanatçılarımıza ve kültür insanlarına gösterdiği ilgi, Türkiye'nin medeniyet mirasını yaşatma ve zenginleştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül töreninde yaptığı konuşmasının bir bölümüne de yer verdi.

Kaynak: AA