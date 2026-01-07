Roblox’tan Türkiye adımı

Roblox adlı çevrim içi oyun ağı, genellikle küçük yaştaki kullanıcıların tercih ettiği, oyun oluşturup oynayabildiği dünya genelinde yaygın bir platform. 2024 yılında ülke genelinde yasaklanmış ve ardından detaylı bir açıklama yapılmamıştı.

Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilana göre ülkemizde, Amerika Birleşik Devletleri menşeili Roblox Corporation tarafından 13.05.2025 tarihinde "Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi” kurulmuş ve tescil edilmiş.

Neler Yaşanmıştı?

Roblox 7 Ağustos 2024 yılında 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında mahkeme kararı ile erişime kapatıldı. Sadece URL değil, App Store ve Google Play gibi platformlardan da erişime engellendi. Sonradan edinilen bilgilere göre Roblox'un çocukların istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle suçlandığı ortaya çıktı.

Temsilcilik Şartı ve Çözüm Arayışı

Daha önce de farklı nedenlerden engellenme riski ile karşı karşıya kalan sosyal medya platformlarının ülkemizde temsilcilik ve sorumlu ataması yapmaları talep edildi. Bu isteği yerine getiren sosyal medya platformları faaliyetlerini sürdürmeye devam edebildiler.

Roblox Corporation'un ülkemizde Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri şirketi kurmuş olması bu nedenle atılmış bir adım olarak nitelendirilebilir. Henüz şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu gelişme Roblox kullanıcıları tarafından heyecanla karşılandı.

Kaynak: Haber Merkezi