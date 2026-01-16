Akıllı Telefon Fiyatları Artacak mı? 2026’da Büyük Zam Kapıda

Gelişen teknolojiyle birlikte günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlarda, bileşen maliyetlerinden kaynaklanan ciddi bir fiyat artışı kapıda...

25 yıl önce sadece sesli iletişim için kullanılan ve erişimi kısıtlı olan telefonlar, bugün cebimizde taşıdığımız küçük birer süper bilgisayara dönüştü. Ancak bu teknolojik güç, beraberinde ciddi bir üretim maliyetini de getiriyor.

DRAM ve NAND Flash Krizi Kapıda

Yapay zeka sistemlerine olan talebin artması, mikro işlemci ve bellek üretimindeki dengeleri değiştirdi. 2026 yılı itibarıyla Mobil DRAM fiyatları %70, NAND Flash fiyatları ise %100'ün üzerinde artış gösterdi. Bu bileşenlerin bir akıllı telefonun toplam üretim maliyetindeki (BoM) payı %20'ye ulaşmış durumda. Bu tablo, cihaz maliyetlerinin genel toplamda %25 oranında artacağını gösteriyor.

Üreticiler Çıkmazda: Taviz mi, Zam mı?

Samsung Eş CEO'sunun da belirttiği üzere, bu maliyet artışlarından kaçınmak neredeyse imkansız. Bazı üreticiler maliyeti düşürmek için giriş seviyesi modellerde yeniden 4 GB RAM kullanmaya dönmeyi planlarken, bazıları ise artışı doğrudan tüketiciye yansıtmak zorunda kalacak. Her iki senaryoda da olan yine son kullanıcıya olacak: Ya daha az performanslı cihazlar kullanılacak ya da daha yüksek ücretler ödenecek.

