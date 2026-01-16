Akıllı Telefon Fiyatları Artacak mı? 2026’da Büyük Zam Kapıda
Gelişen teknolojiyle birlikte günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlarda, bileşen maliyetlerinden kaynaklanan ciddi bir fiyat artışı kapıda...
25 yıl önce sadece sesli iletişim için kullanılan ve erişimi kısıtlı olan telefonlar, bugün cebimizde taşıdığımız küçük birer süper bilgisayara dönüştü. Ancak bu teknolojik güç, beraberinde ciddi bir üretim maliyetini de getiriyor.
DRAM ve NAND Flash Krizi Kapıda
Yapay zeka sistemlerine olan talebin artması, mikro işlemci ve bellek üretimindeki dengeleri değiştirdi. 2026 yılı itibarıyla Mobil DRAM fiyatları %70, NAND Flash fiyatları ise %100'ün üzerinde artış gösterdi. Bu bileşenlerin bir akıllı telefonun toplam üretim maliyetindeki (BoM) payı %20'ye ulaşmış durumda. Bu tablo, cihaz maliyetlerinin genel toplamda %25 oranında artacağını gösteriyor.
Üreticiler Çıkmazda: Taviz mi, Zam mı?
Samsung Eş CEO'sunun da belirttiği üzere, bu maliyet artışlarından kaçınmak neredeyse imkansız. Bazı üreticiler maliyeti düşürmek için giriş seviyesi modellerde yeniden 4 GB RAM kullanmaya dönmeyi planlarken, bazıları ise artışı doğrudan tüketiciye yansıtmak zorunda kalacak. Her iki senaryoda da olan yine son kullanıcıya olacak: Ya daha az performanslı cihazlar kullanılacak ya da daha yüksek ücretler ödenecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”