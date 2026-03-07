Aladağlar Milli Parkı’nda kaçak avcıya suçüstü! 984 bin TL ceza

Niğde’de bulunan Aladağlar Milli Parkı’nda yürütülen koruma ve kontrol çalışmaları sırasında yasa dışı avcılık yapan bir kişi, vurduğu yaban keçisiyle birlikte suçüstü yakalandı. Şahsa 984 bin 718 TL idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yürüttüğü koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, Niğde'de bulunan Aladağlar Milli Parkı'nda yasa dışı avcılık yapan bir kişi suçüstü yakalandı.
984 bin 718 TL para cezası
Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, vurduğu yaban keçisi ile birlikte yakalanan şahsa ilgili mevzuat kapsamında toplam 984 bin 718 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.
Yetkililer, yaban hayatının korunması amacıyla milli parklar ve koruma alanlarında denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, kaçak avcılığa karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
