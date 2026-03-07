Akbıyık ailesinin acı günü! Mahmut Akbıyık son yolculuğuna uğurlandı
- Güncelleme Tarihi:
Haber Dairesi Başkanı Ahmet Akbıyık’ın babası Mahmut Akbıyık hayatını kaybetti. Merhumun naaşı Selim Sultan Şehitler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığına defnedildi.
Haber Dairesi Başkanı Gazeteci Ahmet Akbıyık'ın babası emekli sağlık çalışanı Mahmut Akbıyık, hayatını kaybetti. 86 yaşında hayata gözlerini yuman merhum Mahmut Akbıyık'ın vefatı hem ailesinde hem de basın camiasında büyük üzüntü oluşturdu.
Merhumun naaşı öğle namazını müteakip Selim Sultan Şehitler Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcıs Coşkur Er, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Konya Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bilgiç, Konya Basın İlan Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Rahmi Dalmaç, basın camiasının temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.
Cenaze namazını ilahiyatçı olan oğlu Ali Akbıyık kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Mahmut Akbıyık'ın naaşı sevenlerinin omzunda Şehitler Mezarlına götürülerek toprağa verildi.
Merhumun kabri başında Kuran- ı Kerim okundu, dualar edildi. Defin sonrası Akbıyık ailesi taziyeleri kabul etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”