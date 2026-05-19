Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti.
İsrail'in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemdeki meselelerin çözümüne odaklanılan görüşmede, bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda iş birliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti.
