Malatya’da 5.6 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Malatya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEİLDİ

Malatya merkezli deprem Kahramanmaraş, Elazığ, Kayseri, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep şehirlerinde de hissedildi.

Tüm ekipler sahada

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

"Karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda olumsuzluk yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin ardından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergâhlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

"Tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya'mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun."

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha ekiplerimiz bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Valilerden açıklama

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Malatya'daki depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İncelemeler dikkatle devam etmektedir. Başta Malatya olmak üzere depremi hisseden tüm çevre illerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş'ta da hissedildiğini belirterek, olumsuz bir durum bulunmadığını ifade etti.

Ünlüer paylaşımında, "Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da "İlimizde de hissedilen deprem sonrasında AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 09.00'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ilimiz genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımız saha çalışmalarına devam etmektedir."

