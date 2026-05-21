Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saat 07.00'den itibaren İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere toplam 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltı kararı verilen isimler şunlar:
1. Serenay SARIKAYA
2. Berkay ŞAHİN
3. Tan TAŞÇI
4. Yağmur ÜNAL
5. Mirgün Sırrı CABAS
6. Hakan AYDIN (BLOK 3)
7. Mabel MATİZ(Fatih KARACA)
8. Feyza CİVELEK
9. Niran ÜNSAL
10. Volkan BAHÇEKAPILI
11. Onur TUNA
12. Osman Haktan CANEVİ
13. Aslıhan TURANLI
14. Eren KESİMER
15. Kübra İmren SİYAHDEMİR
16. Mehmet Rahşan
17. Cansu TEKİN
18. Özgür Deniz CELLAT
19. Yasemin İKBAL
20. Tarık TUNCA BAKIR
21. Hanzede GÜRKANLAR
22. Aycan YAĞCI
23. Tuğçe POSTOĞLU
24. Eda DORA
25. Semiha BEZEK
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.
Kaynak: AA