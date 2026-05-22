Konya’da ödüllü yarışma! “Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’’ Temalı resim yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2026 yılı Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilen Konya’da, farkındalığı artırmak adına 31 ilçedeki 6 ve 7. sınıf öğrencileri arasında bisiklet ödüllü resim yarışması düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik "Avrupa Bisiklet Başkenti Konya” temalı ödüllü resim yarışması gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bisikletli ulaşımı geliştirme noktasında öncü ve örnek çalışmalar yürütmesi uluslararası arenada da karşılık bulmuş, Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) tarafından Konya'ya, 2026 yılı Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanı verilmişti.

SON BAŞVURU TARİHİ 12 HAZİRAN

Bu kapsamda çalışmalarını çeşitlendiren Konya Büyükşehir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla 31 ilçedeki 6 ve 7. sınıf öğrencileri arasında resim yarışması düzenliyor. "Avrupa Bisiklet Başkenti Konya” teması ile düzenlenen yarışmada son başvuru tarihi 12 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yarışmaya başvuru yapacak öğrenciler resimlerini okullarına teslim edecekler. 

Yarışmaya katılacak öğrenciler eserlerini 35x50 cm ebadında resim kağıdına yapmaları gerekiyor. Verilen resim kağıdı ölçülerine uymayan resimler yarışma dışı bırakılacak. Beyaz paspartulu olarak gönderilecek yarışmada resim yapma tekniği serbest teknik olarak belirlendi.

DERECEYE GİREN 5 ÖĞRENCİ BİSİKLET KAZANACAK

Yarışma sonunda dereceye giren 5 öğrenciye bisiklet, 30 öğrenciye de sergileme ödülü hediye edilecek. Yarışma ödülleri ise okulların son haftası olan 22-26 Haziran 2026 tarihleri arasında belirlenecek bir günde takdim edilecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

