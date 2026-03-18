İsrail Lübnan’a yeni bir saldırı dalgası başlattı

- Güncelleme Tarihi:

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine saldırıların başlatıldığı, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen noktaların hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için yapılan tahliye uyarısının hatırlatıldığı açıklamada, Hizbullah'ın hedef alındığı iddia edilen saldırıların başlatıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti merkezi ve çevresi için tahliye ve saldırı tehdidi yayımlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırı tehdidinde bulunduğu bölgelerde yaşayan Lübnanlılara evlerini terk etme ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitme çağrısı yapmıştı.

Adraee'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, tehdit edilen bölgeler arasında Sur kent merkezinde Hamadiye ve çevresindeki Şebriha, Cullul Bahır, Zakuk el-Mefdi, Elıbas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, El-Hoş, Reşidiyye ve Ayn Bial yer almıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

