GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,46
EURO
51,50
STERLİN
59,46
GRAM
7.250,20
ÇEYREK
11.964,27
YARIM ALTIN
23.848,79
CUMHURİYET ALTINI
47.494,54
DÜNYA Haberleri

AB’nin Kosova’ya uyguladığı cezai tedbirler kaldırıldı

AB’nin Kosova’ya uyguladığı cezai tedbirler kaldırıldı
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Avrupa Birliği’nin (AB) ülkesine yönelik 2023’ten beri uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2025'teki AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrasında Kosova'ya yönelik tüm AB tedbirlerinin kaldırılması yönünde açıklanan karar temelinde, AB Komisyonu'nun bugün bu kararın tamamen uygulandığını teyit ettiğini aktardı.

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Osmani, "Bu sürecin tamamlanmasına destek veren AB Komisyonu ve üye devletlerdeki tüm ortaklarımıza teşekkür ederim. Bu sayede Kosova halkının yaşamını olumsuz etkileyen haksız tedbirler kaldırılmış oldu.” ifadelerini kullandı.

Osmani, ülkesinin AB ile yakın iş birliğini sürdürmeye ve "AB adaylık" statüsü kazanma yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu vurguladı.

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca da X'ten yaptığı paylaşımda, AB'nin Kosova'ya yönelik uyguladığı tüm tedbirlerin kaldırıldığını ve daha önce askıya alınan tüm mali yardımların serbest bırakıldığını teyit etti.

Konjufca, "Bunun AB yolumuzda yapıcı bir angajman ve somut ilerleme açısından yeni bir dönemin kapısını açmasını bekliyoruz.” temennisinde bulundu.

AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyordu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
