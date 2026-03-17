Pakistan: Kabil ve Nangarhar’da askeri tesisleri hedef aldık

Pakistan Enformasyon Bakanlığı'nın, sanal medyadaki teyit hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'ın, 16 Mart gecesi Kabil ile Nangarhar'da ‘askeri tesisleri ve terörü destekleyen altyapıyı' hedef aldığı belirtildi.
Pakistan basını ise Afganistan'a yönelik 16 Mart gecesi düzenlenen saldırılarda Kabil'de iki bölgede mühimmat deposu ve teknik destek altyapısının imha edildiğini duyurdu. Nangarhar'da da Pakistan güçlerinin dört bölgede askeri tesisleri hedef aldığı, bu tesislerin yanındaki lojistik, mühimmat ve teknik altyapının da imha edildiği kaydedildi.
Kaynak: DHA