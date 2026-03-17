Kazakistan’da halk yeni anayasaya “evet’’ dedi

Kazakistan’da düzenlenen anayasa referandumunda sandığa giden seçmenlerin büyük çoğunluğu “evet“ oyu kullanarak yeni anayasaya destek verdi.

Kazakistan'da ülke genelinde düzenlenen anayasa referandumunun ön sonuçları açıklandı.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, düzenlediği toplantıda, ülkede yeni anayasa taslağına ilişkin yapılan referandumun ön sonuçlarını paylaştı.

Abdirov, ülkede kayıtlı 12 milyon 482 bin 613 seçmenin 9 milyon 127 bin 192'sinin sandığa gittiğini ve referanduma katılım oranının yüzde 73,12 olduğunu açıkladı.

Referandumda 7 milyon 954 bin 667 vatandaşın "Yeni anayasayı kabul ediyor musunuz?" sorusuna "evet" yanıtı verdiğini belirten Abdirov, yeni anayasa taslağını destekleyenlerin sandığa gidenlerin yüzde 87,15'ini oluşturduğunu ifade etti.

Abdirov, seçmenlerden 898 bin 99'unun "hayır" oyu kullandığını, 127 bin 868 oy pusulasının her iki cevap seçeneğinin de işaretlenmesi nedeniyle sayımda dikkate alınmadığını, 146 bin 558 oyun ise geçersiz sayıldığını dile getirdi.

Kazakistan yasalarına göre yeni anayasanın oylamaya katılan vatandaşların yarısından fazlası tarafından desteklenmesi ve bu desteğin en az üçte iki oranında bölgelerde, büyükşehirlerde ve başkentte sağlanması halinde kabul edilmiş sayıldığını anlatan Abdirov, referanduma ilişkin nihai sonuçların seçim komisyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.

Yeni anayasa taslağı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl 8 Eylül'de, ülkenin siyasi sisteminin kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılacağını açıklamış ve tek meclisli parlamento sistemine geçilmesini önermişti.

Kazakistan'da tek meclisli parlamento sistemine geçiş amacıyla başlatılan anayasal reform kapsamında planlanan değişikliklerin anayasanın yüzde 84'ünü etkilemesi nedeniyle tamamen yeni bir anayasa taslağı hazırlanmıştı.

Yeni anayasa taslağının referanduma sunulmasına ilişkin kararname de 11 Şubat'ta imzalanmıştı.

Kürşad Zorlu: Yeni anayasanın kardeş Kazak halkına hayırlar getirmesini diliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu,, Kazakistan'da dün düzenlenen anayasa referandumuna ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Devletleri Teşkilatımızın vazgeçilmez üyesi Kazakistan'da gerçekleştirilen Anayasa referandumunda güçlü bir kabul oranıyla onaylanan yeni anayasanın, Kazakistan'ın demokrasi, hukuk devleti ve tarihi devlet geleneği doğrultusundaki yürüyüşünü destekleyeceğine inanıyor, kardeş Kazak halkına hayırlar getirmesini diliyoruz.

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak Kazakistan'da halkın iradesiyle şekillenen bu anayasal düzenlemenin kardeş ülkenin siyasi istikrarı ve kurumsal gelişiminin yanı sıra Türk dünyasının iş birliğine de katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası vizyonu doğrultusunda Türkiye-Kazakistan ilişkileri her alanda ilerlemeye ve güçlenmeye devam edecektir."

