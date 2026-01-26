GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,52
EURO
51,56
STERLİN
59,57
GRAM
7.277,08
ÇEYREK
11.938,88
YARIM ALTIN
23.752,12
CUMHURİYET ALTINI
47.354,97
DÜNYA Haberleri

Terör örgütü YPG Haseke’de ateşkesi ihlal etti

Terör örgütü YPG Haseke’de ateşkesi ihlal etti
Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Sefa köyüne baskın düzenleyip sivilleri yaraladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yer alan habere göre, terör örgütü mensupları, Haseke kırsalındaki Sefa köyüne baskın düzenledi.

Baskında sivilleri hedef alan terör örgütü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

Bölge halkı, Suriye ordusuna müdahale çağrısında bulundu.

Ateşkesi ihlal eden YPG unsurları ile Suriye ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor

Öte yandan ateşkese rağmen Suriye ordusuna saldıran YPG'li teröristler ile Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesi kırsalında çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusu ile YPG'li teröristler arasında Aynularab hattındaki Şeyhler köyü civarında da çatışmalar yaşanıyor.

Ayrıca Lafarge çimento fabrikası çevresinde Suriye ordusu ile YPG arasında çatışmalar sürüyor.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER