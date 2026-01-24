GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
ABD’de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu

ABD’de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vuruldu.

ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisi bir kişiyi daha vurdu. Olay, Minneapolis kentinin 26 Sokak ile Nicollet Caddesi civarında meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu görüldü.

Videoda, bazı ICE polislerinin söz konusu kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği sırada ilk önce tek el silah sesi duyulurken hemen ardından bunu 9-10 el sıkılan silah sesi izledi.

Gözaltına alınan kişi yerde hareketsiz kalırken, videoyu çeken kişinin, "Kahretsin, yine birini öldürdüler, şaka mı yapıyorsunuz?" şeklinde öfkeli ifadeleri duyuldu.

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, göğsünden vurulan kişinin, kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

AP: Vurulan kişi hayatını kaybetti

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Associated Press'e (AP) yaptığı yazılı açıklamada, vurulan kişinin iki şarjörlü bir ateşli silah taşıdığını ve olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

İç Güvenlik Bakanlığı, ayrıca vurulan kişinin üzerinden çıktığı söylenen bir tabancanın da fotoğrafını yayımladı.

AP tarafından elde edilen bir hastane kaydında, vurulan kişinin 51 yaşındaki bir erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi.

"Minnesota'nın sabrı tükendi"

Minnesota Valisi Tim Walz, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Walz, "Bu sabah federal ajanlar tarafından gerçekleştirilen bir başka korkunç silahlı saldırının ardından Beyaz Saray ile görüştüm. Minnesota'nın sabrı tükendi. Bu mide bulandırıcı." ifadelerini kullandı.

Trump'tan ICE polislerinin operasyonlarına son vermesini isteyen Walz, "Binlerce şiddet yanlısı, eğitimsiz memuru Minnesota'dan çekmeli. Hemen şimdi." ifadelerine yer verdi.

Gerginlik devam ediyor

100'den fazla gösterici "ICE dışarı" sloganlarıyla olay yerinde toplanırken, federal ICE ekipleri ile göstericiler arasında gerginlik sürüyor.

Sosyal medyadaki video paylaşımlarında, ICE polisinin göstericilere gaz bombaları ile müdahale ettiği görülüyor.

Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Kaynak: AA

