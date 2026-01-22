ABD: Suriye’deki DEAŞ tutuklularının Irak’a transferi başladı
ABD Merkez Komutanlığı, Suriye’de tutulan terör örgütü DEAŞ militanlarının Irak’a transferinin başladığını duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye'deki DEAŞ üyelerinin Irak'a transfer edilmeye başlandığı bildirildi. Açıklamada, "Nakil misyonu, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin DEAŞ'lının nakledileceği belirtildi.
