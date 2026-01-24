GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Şam’ın terör örgütü YPG’ye verdiği süre doldu

Suriye’de terör örgütü YPG’ye entegrasyona dair somut plan sunması için 20 Ocak’ta verilen 4 günlük süre doldu.

Suriye: YPG ateşkes sürecinin uzatıldığı iddialarını yayıyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Müdürü Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Haseke vilayetinin geleceğiyle ilgili terör örgütü YPG'ye verilen sürenin uzatıldığına dair iddiları yalanladı.

YPG'nin sürekli olarak ateşkesi uzatma taleplerinde bulunarak zaman kazanmaya çalıştığını dile getiren Ahmed, ”Bu arada YPG'nin amacının ne olduğu belirsiz. YPG bugün de kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydı.” dedi.

Suriye devletinin önerilerine karşı şu ana kadar hiçbir olumlu yanıtın verilmediğini, aksine YPG'nin ateşkes ihlallerini sürekli devam ettirdiğini dile getiren Ahmed, ”Suriye yönetimi, devletin üst düzey pozisyonlarını teklif etti ancak YPG'den henüz bir aday göstermedi.” diye konuştu.

Suriye'nin birliğini ve Suriye halkının haklarını korumak üzere hukuku uygulamak için diyalog ve ateşkes seçeneklerine açık olduklarının altını çizen Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ateşkesin sürekli olarak ihlal edilmesi ve Suriye yönetimi tarafından sunulan önerilere yanıt verilmemesi, YPG içindeki bölünmeleri ve dar partizan çıkarlar doğrultusunda ulusal kararı alma gücünün kendilerinden alındığını gösteriyor.”

Kaynak: Haber Merkezi

