DÜNYA Haberleri

ABD ordusunun Minneapolis’e olası konuşlanma için ilave asker hazırladığı iddia edildi

ABD ordusunun Minneapolis’e olası konuşlanma için ilave asker hazırladığı iddia edildi
ABD ordusunun, Donald Trump yönetiminin göçmenlik uygulamalarına karşı protestoların sürdüğü Minneapolis kentine olası bir konuşlanma için ilave asker hazırladığı iddia edildi.

İsmi açıklanmayan bir savunma yetkilisi, konuya dair Associated Press'e konuştu.

ABD'li yetkili, North Carolina'daki Fort Bragg üssünde konuşlu onlarca aktif görevdeki askere, Minneapolis'e "Konuşlanmaya hazır ol" emri verildiğini söyledi.

Yetkili, birliklerin görevlendirilmesi halinde Minneapolis'te sivil otoritelere destek sağlayacağını belirterek, bu tür hazırlık emirlerinin rutin olduğunu ve askerlerin mutlaka sahaya gönderileceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Hazırlık emrinin, Trump yönetiminin göçmenlik uygulamalarına karşı Minneapolis'te artan protestoların ardından geldiği kaydediliyor.

Minnesota'daki olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin, ICE memurlarını "ezmeye çalıştığı ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında, Minneapolis'te kadını vurulmasını "trajedi" olarak nitelendirerek, "(ICE yetkilileri) Bazen hata yapacaklar. Zaman zaman bu olabilir. Bazen bu korkunç şekilde olabilir." demişti.

Kaynak: AA

