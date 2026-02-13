GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,69
EURO
51,77
STERLİN
59,55
GRAM
7.272,18
ÇEYREK
12.049,77
YARIM ALTIN
23.987,70
CUMHURİYET ALTINI
47.534,19
DÜNYA Haberleri

Trump bilimsel kararı tersine çevirdi

Trump bilimsel kararı tersine çevirdi
ABD Başkanı Donald Trump, küresel ısınmaya neden olan gazların azaltılmasına yönelik tüm federal eylemlerin temelini oluşturan, Obama dönemine ait önemli bir bilimsel kararı tersine çevirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin gezegeni ısıtan gazları dizginleme yetkisinin temelini oluşturan Obama dönemi bilimsel kararı geri çekti.

"Tehlike tespiti" (endangerment finding) olarak bilinen 2009 tarihli bu karar, sera gazlarının kamu sağlığı için bir tehdit olduğunu tescil ederek başta araç emisyonları olmak üzere pek çok iklim düzenlemesinin yasal dayanağını oluşturuyordu.

Beyaz Saray bu adımı "Amerikan tarihinin en büyük deregülasyonu" olarak nitelendirdi. Kararın araç maliyetlerini düşüreceğini savunan hükümet, otomobil üreticileri için araç başına 2 bin 400 dolarlık bir tasarruf sağlanacağını ve tüketicilerin daha ucuz araçlara erişebileceğini öne sürdü.

Kararın yasal dayanağı ortadan kalktı

Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump, 2009 tarihli kararın Amerikan otomotiv endüstrisine ağır zarar verdiğini ve fiyatları haksız yere yükselttiğini savundu.

Bu kuralın Demokratların "Yeşil Yeni Düzen" olarak adlandırdığı politikaların yasal temelini oluşturduğunu belirten Trump, mevcut düzenlemeleri bir "aldatmaca" olarak niteledi.

Eski Başkan Barack Obama ise karara tepki göstererek, bu adımın Amerikalıları iklim değişikliği karşısında daha savunmasız ve sağlıksız bırakacağını ifade etti. Obama, kararın tek amacının fosil yakıt endüstrisinin daha fazla para kazanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Sağlık ve ekonomi üzerinde tartışmalar sürüyor

Çevre örgütleri, kararın yasalara aykırı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Uzmanlar, emisyon standartlarının gevşetilmesinin uzun vadede yakıt maliyetlerini artıracağını ve hava kirliliğine bağlı sağlık sorunlarını tetikleyeceğini belirtiyor. Yapılan bazı analizler, bu değişikliğin on binlerce ek erken ölüme ve milyonlarca astım krizine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Düzenlemenin iptaliyle birlikte EPA'nın (Çevre Koruma Ajansı) sadece otomobiller değil; elektrik santralleri, petrol ve gaz tesisleri ile uçak emisyonları üzerindeki denetim yetkisi de yasal olarak tartışmalı hale geldi.

Kararın nihai sonucunu, çevre eyaletlerin ve sivil toplum kuruluşlarının açacağı davalar sonrası ABD Yüksek Mahkemesi'nin belirlemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER