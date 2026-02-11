Zelenskiy: Rus ordusu savaşa devam etmeye hazırlanıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uluslararası güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya devam etmeye hazırlanıyor“ dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinde 129 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini kaydederek, Harkiv bölgesinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Rus ordusunun Sumi bölgesine yönelik saldırılarında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını söyleyen Zelenskiy, sivil yerleşimlerin hedef alındığını vurguladı. Zelensky, ayrıca Zaporijya kentinde bir hastanenin de saldırıya uğradığını belirtti.
Rusya'nın saldırılarının, müzakere çabalarına zarar verdiğini savunan Zelensky, Rusya'nın durdurulması gerektiğini bildirdi. Zelenskiy, "Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya devam etmeye hazırlanıyor. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması için güçlü uluslararası güvenlik garantilerine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
