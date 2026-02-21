GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,80
STERLİN
59,29
GRAM
7.436,16
ÇEYREK
12.267,08
YARIM ALTIN
24.452,38
CUMHURİYET ALTINI
48.696,60
GÜNCEL Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçiye müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçiye müjde
“6 Mart’tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesabına aktaracağız“ açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “150 bin küçükbaş hayvanı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçiler ile iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Çiftçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum, Ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı Allah hepininizden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin. 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanını korumak için en önce yer alanlar yine benim çiftçi kardeşimdi.

Daima çiftçimizin yanındayız. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer. Hükümetlerimiz üreticilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Meydanlarda ne dediysek, hangi sözü verdiysek vaatlerimizi hayata geçirmek için dört koldan çalıştık. 2025'te verdiğimiz destek 706 milyar lirayı buluyor. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam tam 939 milyar lira. 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.

Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor. Mübarek Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce yayınladıkları bildirilerde insanlarımıza dil uzatan karanlık zihniyetin hezeyanları olacak. Meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak. Kamusal alanda milletin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen 28 Şubat heveslisi jakobenlerin dayatmaları olacak.

Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da birinciyiz, tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ikinciyiz. Allah'a hamdolsun tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız. 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz.

Ramazanın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere karşı müsamahasız olacağımızın bilinmesini isterim. Fırsatçıların sayısı az olmakla birlikte bu mübarek günlerde indirim yapan işletmelerimizin sayısı da bir hayli fazla.

6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesabına aktaracağız.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER