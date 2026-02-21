Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçiye müjde

“6 Mart’tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesabına aktaracağız“ açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “150 bin küçükbaş hayvanı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçiler ile iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Çiftçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum, Ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı Allah hepininizden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin. 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanını korumak için en önce yer alanlar yine benim çiftçi kardeşimdi.

Daima çiftçimizin yanındayız. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer. Hükümetlerimiz üreticilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Meydanlarda ne dediysek, hangi sözü verdiysek vaatlerimizi hayata geçirmek için dört koldan çalıştık. 2025'te verdiğimiz destek 706 milyar lirayı buluyor. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam tam 939 milyar lira. 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.

Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor. Mübarek Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce yayınladıkları bildirilerde insanlarımıza dil uzatan karanlık zihniyetin hezeyanları olacak. Meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak. Kamusal alanda milletin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen 28 Şubat heveslisi jakobenlerin dayatmaları olacak.

Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da birinciyiz, tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ikinciyiz. Allah'a hamdolsun tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara, iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız. 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz.

Ramazanın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere karşı müsamahasız olacağımızın bilinmesini isterim. Fırsatçıların sayısı az olmakla birlikte bu mübarek günlerde indirim yapan işletmelerimizin sayısı da bir hayli fazla.

6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesabına aktaracağız.

Kaynak: Haber Merkezi