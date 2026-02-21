GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

İşçi servisi şarampole devrildi: 17 yaralı!

İşçi servisi şarampole devrildi: 17 yaralı!
Uşak’ta işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Elmacık köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, R.A. (35) idaresindeki 64 ACN 605 plakalı servisi midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki 16 işçi hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, işçi servisinin Uşak merkezden aldığı işçileri Eşme ilçesinde bulunan bir fabrikaya götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

