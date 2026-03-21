En etkili baharatlardan biri Konya’da yetiştiriliyor! Bir tutam şifa

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen “Kimyon Yetiştiriciliğinde Yenilikler” projesi kapsamında, Cihanbeyli ilçesinde önemli bir çalışma başlatıldı.

Proje çerçevesinde Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle kimyon ekimi gerçekleştirilerek 4 adet demonstrasyon parseli kuruldu.

Demonstrasyon parselleri kuruldu

Cihanbeyli'de oluşturulan demonstrasyon alanlarında, kimyon yetiştiriciliğine yönelik yeni teknik ve uygulamalar sahada test edilmeye başlandı. Kurulan bu parseller, üreticilere modern tarım yöntemlerini yerinde gösterme açısından örnek teşkil ediyor.

Hedef: Yüksek verim ve kaliteli üretim

Projede temel amaç, birim alandan elde edilen verimi artırmak ve üretim kalitesini yükseltmek. Bu doğrultuda, ekimden hasat dönemine kadar farklı yetiştirme teknikleri uygulanarak en verimli yöntemlerin belirlenmesi hedefleniyor.

Zararlı bulaşanlara karşı önlem

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer yönü ise kimyon üretiminde önemli bir kalite sorunu olan Pyrrolizidine Alkaloid bulaşanının önlenmesi. Proje kapsamında, bu zararlı bileşenin oluşumunu engelleyecek yöntemler de sahada denenerek güvenilir üretim sağlanması amaçlanıyor.

Üreticiye rehber olacak

Elde edilecek sonuçların bölgedeki çiftçilere yol göstermesi bekleniyor. Demonstrasyon çalışmaları sayesinde üreticilerin hem verimi artırması hem de daha sağlıklı ve ihracata uygun ürün elde etmesi hedefleniyor.

(Cumali Özer)