Türkiye’nin önemli tatlı su kaynağı tehlikede: Beyşehir Gölü eski günlerini arıyor
Türkiye’nin en önemli tatlı su kaynağı durumundaki Konya ve Isparta illeri sınırları içerisinde yer alan Beyşehir Gölü, son yılların en kurak dönemlerinden birinin izlerini taşımaya devam ediyor.
Şiddetli kuraklık ve artan buharlaşma kayıpları nedeniyle göl suyu, kıyı kesimlerinde geçtiğimiz yaz ve güz döneminde yüzlerce metre geriye çekildi. Yeni yılın şubat ayında etkili olan yağışlar su seviyesinde kısmi bir artış sağlasa da, göl suları adını aldığı Beyşehir ilçe merkezine hala ulaşamadı.
Kent merkezinden uzaklaşan su, eski seviyesine kavuşmakta zorlanırken, gölün özlenen günleri de adeta hatıralarda kaldı. Su çekilmesiyle birlikte göl kıyılarında yeni küçük adacıklar oluştu. Kış yağışlarına rağmen bu adacıkların varlığını hala sürdürmesi, kuraklığın etkisinin henüz sona ermediğini ortaya koydu. Göl için hazırlanan çeşitli eylem planları konuşulurken, uzmanlar özellikle kar yağışının gölü beslemede kritik rol oynadığına dikkat çekiyor.
Gölün yeniden eski seviyelerine ulaşabilmesi için yağışların devam etmesi gerektiği vurgulanıyor. Öte yandan, havadan çekilen son dron görüntüleri de Beyşehir Gölü ve çevresindeki son durumu gözler önüne serdi. Görüntüler, kuraklığın boyutunu çarpıcı şekilde ortaya koydu.
