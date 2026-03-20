KONTV Ramazan’da zirveye yerleşti

KONTV, bu Ramazan’da da geleneği bozmadı; izlenme oranlarında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Anadolu Medya Vakfı bünyesinde yayın yapan kanal, özellikle iftar ve sahur kuşaklarında izleyicinin ilk tercihlerinden biri oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'a aylar öncesinden hazırlanan KONTV, günün 24 saatini kapsayan zengin yayın akışıyla ekran başındaki izleyicilere ulaştı. İftar Doğru ve Sahur Vakti programlarıyla reyting listelerinde üst sıralara yerleşen kanal, birçok ölçümde zirveyi zorlayarak başarısını perçinledi.Bir ay boyunca olumsuz hava şartlarına rağmen Mevlana Meydanı'ında Kubbe-i Hadra'nın gölgesindeki özel platformda yayın yapan Kontv, kamuoyunun saygı duyduğu onlarca ismi konuk etti. Ramazan programları Kur'an-ı Kerim tilavetleri,  ilahiler ve meddah ile zenginleştirildi. Günün farklı iki saatinde yayınlanan mukabele de en çok izlenen programlar arasında yer aldı.

Türkiye genelinde en çok izlenen televizyon kanalları arasında ilk 10'a giren KONTV, ramazan ayında bu konumunu daha da güçlendirdi. Mukabelelerden sohbet programlarına, Ramazan'a özgü aktüel içeriklerden yarışma programlarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan yayınlar, izleyiciden tam not aldı.

Kanalın yayın politikası ise bu başarının temelini oluşturuyor. İyiliği, hakikati, inancı ve kültürel değerleri merkeze alan yaklaşımıyla KONTV; aile yapısını koruyan, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve milli-manevi değerleri önceleyen bir yayın çizgisi izliyor. Özellikle son yıllarda istanbul merkezli kanalların eleştirilen içeriklerinin aksine, KONTV'nin bu duruşu izleyici nezdinde karşılık bulmaya devam ediyor.

34 yıllık yayın tecrübesiyle sadece bir televizyon kanalı olmanın ötesine geçen KONTV, milletin değerlerini ekranlara taşıyan bir mecra olmayı sürdürüyor. Ramazan ayında yakaladığı bu ivmeyi bayram ekranına da taşıyan kanal, özel programlarıyla izleyicisine keyifli ve anlamlı anlar yaşatmayı hedefliyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

