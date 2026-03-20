Bu bayramda da gelenek bozulmadı! Armutlulular’dan birlik ve beraberlik mesajı
Bozkır Armutlu Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde geleneksel bayramlaşma programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Bu bayramda da gelenek bozulmadı. Bozkır Armutlu Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi.
Dernek tarafından organize edilen etkinlik, Zindankale Katlı Otoparkı Süleyman Şah Salonu'nda gerçekleştirildi.
Programa dernek üyelerinin yanı sıra ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer'de katıldı.Bayramlaşma programında kısa bir konuşma yapan Bozkır Armutlu Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Musa Şahin önemli mesajlar vererek Gazze'deki insanların gösterdiği sabra dikkat çekti.
Müslümanların birlik ve beraberliğinin de önemine vurgu yapan Şahin, dayanışma çağrısında bulundu.
Öte yandan köylülerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Musa Şahin, "Dernek olarak üniversite öğrencileri ve hafız öğrencilere burs sağlıyoruz ve ayrıca ihtiyaç sahibi köylülere de destek veriyoruz" dedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”