Beyşehir’de vatandaşlar köy odalarında bayramlaşıyor

Eylikler Mahallesi sakinleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla köy odasında bir araya geldi. Vatandaşlar, kahvaltı yaptıktan sonra bayramlaşarak sohbet etti. Mahalle sakinlerinden Veysel Sadık Pampu, 3 köy odasında bayramlaşma geleneğini yaşattıklarını belirtti.
Odalardaki bayramlaşmaya gençlerin ve çocukların ilgi gösterdiğini anlatan Pampu, "Bu geleneği gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı, duaların edildiği programlarımızda hoş sohbetler gerçekleştiriliyor. Bayram günlerinde birlik ve beraberliğin en güzel örneği sergileniyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA